2020/12/29 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ان : سياستنا الخارجية..اكثر تحديات الفترة المقبلة .وقال في كلمة: ستقوم بإعادة بناء سياستنا الخارجية وهذا من أكثر التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن : سياستنا الخارجية..اكثر تحديات الفترة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن : سياستنا الخارجية..اكثر تحديات الفترة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).