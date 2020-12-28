الحكم على لجين الهذلول.. انتقادات دولية وعائلتها تعلق

2020/12/29 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة، الإثنين، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح مبكر للناشطة لجين الهذلول، التي حكم عليها بالسجن لخمسة سنوات وثمانية أشهر، فيما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الطبيعة "الاستعجالية" لإدانة الهذلول، وقالت إن الحكومة حاولت وصم الهذلول بإنها "جاسوسة" في محاكمة "سخرت من الإجراءات القانونية".

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