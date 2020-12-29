2020/12/29 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 200 نقط، بعد توقيع حزمة التحفيز المالية.

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