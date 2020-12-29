الصحة العالمية تحذر: أستعدوا للأسوأ

2020/12/29 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذّرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة جائحة كوفيد-19 {كورونا} التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

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