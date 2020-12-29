مسجدي: إيران لم تتورط في استهداف السفارة الأمريكية ولن نقبل أبداً بهذا الفعل

2020/12/29 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن السفير الايراني في العراق، إيرج مسجدي، رفض الجمهورية الاسلامية، لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق وبينها السفارة الامريكية.

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