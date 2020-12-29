بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا وسط انتشار سلالة الفيروس الجديدة

2020/12/29 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية،

الاثنين، عن تسجيلها 41385 إصابة جديدة

بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لهذا

المؤشر وشط انتشار السلالة المتحورة،

مع رصد 357 وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية ج

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