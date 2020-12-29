بغداد: الحوار مستمر مع اقليم كوردستان

2020/12/29 | 00:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي حسن ناظم ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 ستصل الى مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وقال حسن ناظم في حديث متلفز ان مشروع قانون الموازنة سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، مشيرا الى ان رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة، لافتا الى ان قادة الكتل السياسية اطلعوا على جميع تفاصيل موازنة العام المقبل.

من جانب آخر اكد حسن ناظم ان وفد كوردستان وافق على بنود قانون الاقتراض والحوار مستمر بشأن حصة الإقليم.

PUKmedia / متابعة

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