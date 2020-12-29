كركوك... توقيع رواية للقاص عثمان درويش

2020/12/29 | 00:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مكتبة بابا كور كور العامة بمدينة كركوك مساء اليوم الاثنين 28 كانون الاول 2020 جلسة توقيع الرواية الجديدة للقاص عثمان درويش الذي تحمل عنوان ( گەوهەر ) بحضور نخبة من ادباء ومثقفي كركوك .

وقدم الاديب علي شيخ عمر خلال الجلسة التي أدارها الاديب شيروان كركوكي تعريفا قيما عن الاصدار الجديد للمحتفى به .

وفي نهاية الجلسة شارك عدد من الحضور بمداخلاتهم و ابداء آراءهم بخصوص الرواية ، متمنين للقاص عثمان درويش الاستمرار في عطائه خدمة للثقافة الكوردية في كركوك .

يذكر ان الجلسة اقيمت من قبل مركز كلاويز الثقافي في كركوك وبالتنسبق مع مكتبة بابا كور كور العامة في المدينة .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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