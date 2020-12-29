بايدن : نحن بحاجة لاستعادة ثقة العالم / موسع

2020/12/29 | 00:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حاجة بلاده لاستعادة ثقة العالموقال في كلمة له : سنعيد بناء سياستنا الخارجية وإستعادة ثقة العالم وهذا من أصعب التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة.واضاف بايدن: فريقي عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا ودعم حقوق الإنسان.واوضح انه : يجب أن نعمل على أساس الحزبين لحماية الشعب الأمريكي من الهجمات السيبرانية الخبيثةوتابع بايدن ان : العديد من وكالات الأمن القومي الأمريكية أصابها ضرر كبير خلال حكم إدارة الرئيس دونالد ترامب./انتهى3

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