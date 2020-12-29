وزير الدفاع التركي لعناد: مصممون على حماية حدودنا والقضاء على الإرهاب

2020/12/29 | 00:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألتقى وزير الدفاع، جمعة عناد، نظيره التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين،، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة.

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