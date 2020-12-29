في الذكرى 12 للشهيد عبد الرزاق الكاديري - حسن أحراث

2020/12/29 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث طعنة أخرى تدمي صدرنا العاري..ونحن نتحسر على فقدانك رفيقنا الشهيد عبد الرزاق، حيث لا نملك الآن لسوء حظنا وحظ شهدائنا وحظ شعبنا غير الأسى والحسرة وقليل من التحدي والشهامة، وكما في كل ذكرى شهيد، نتلقى طعنة مباشرة وعلنية في الصدر انضافت الى الطعنات الطبقية التي مزقت أجشاء الجماهير الشعبية المضطهدة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.



إنها جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المفروضة بآل ......





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