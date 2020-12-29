السفير الإيراني: لم نجعل العراق مكانا لتصفية الحسابات

2020/12/29 | 01:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية ذكرى استشهاد القائد الراحل لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في العراق، أن طهران لم تجعل العراق مكانًا ...

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