مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون لزيادة قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي

2020/12/29 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الاثنين، مشروع قانون لزيادة قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار، كما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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