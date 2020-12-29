وزير الكهرباء يواجه «الاستجواب» وأزمة ساعات التجهيز تتفاقم

2020/12/29 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

تفاقمت، من جديد، ازمة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بالتزامن مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والحاجة إلى أجهزة التدفئة.

ويتجه البرلمان نحو استجواب وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش في ظل وجود مخاوف من انهيار محتمل للمنظومة، مع العمل على استثمار الغاز لتشغيل المحطات بدلا من استيراده.

وبالمقابل، تحدث نواب عن وجود «تفاهم جديد» مع الجانب الايراني لتسديد جزء من الديون، مع صعوبة اكمال الربط الكهربائي في الوقت الحاضر مع السعودية.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد لـ «الصباح»: ان «إيران قللت إرسال الغاز للعراق الى النصف بسبب الديون المتراكمة التي تقدر بأكثر من 5 تريليونات دينار ما ادى الى تقليل نسبة تجهيز الطاقة الكهربائية».

واضاف «ينبغي على وزارة النفط تغيير ستراتيجيتها نحو صناعة النفط والغاز»، مبينا ان «الوزارة تتحدث فقط عن النفط وأهملت ملف الغاز».

ودعا الى «البدء بانتاج الغاز وعرض الحقول الى الاستثمار افضل من إحراقه يوميا من دون فائدة»، كاشفا عن «وجود تفاهم مع الجانب الايراني لتسديد بعض الديون، لا سيما ان الربط مع السعودية قد يتأخر».

من جانبها، قالت النائبة عن تحالف عراقيون زهرة البجاري: انه «برغم الاموال الطائلة التي تصرف على دوائر الكهرباء في المحافظات لكن الوزارة لم تستطع ان تعالج المشكلة».

وأضافت انه «في الفترة المقبلة من عمل البرلمان ستجري استضافة واستجواب عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الكهرباء لتوضيح اسباب هذا التلكؤ الكبير في تجهيز الطاقة».

وبشأن استيراد الكهرباء من تركيا اوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، أنه «لا صحة لتلك الانباء»، موضحا ان «استيراد الكهرباء من تركيا يحتاج إلى دراسة ووقت، وشبكة ربط مع الجانب التركي».

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