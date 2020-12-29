العراق يؤكّد التزامه بخفض الإنتاج النفطي

2020/12/29 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سعد السماك

جدد العراق تأكيده الالتزام الكامل بمحددات «اوبك بلس» في خفض انتاج النفط الخام، وفقا لقرارات المنظمة وحلفائها لتقليص تخمة المعروض، وضبط أسعار النفط التي انخفضت إلى مستوى متدنٍ في ايار الماضي.

واكد مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، لـ «الصباح»، «استقرار معدل التصدير عند مليونين و700 الف برميل يومي قياسي، عبر ميناء الفاو النفطي».

واضاف حمزة، ان «العراق التزم بتخفيض انتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكدا الاستمرار عند هذا المستوى».

وأوضح، أن «وزارة النفط اعدت خططا لتنفيذ مشاريع ستراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا اكثر من ( 4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالانتاج».

في غضون ذلك، كشفت وزارة النفط، عن خطتها لاضافة منصة عائمة جديدة الى المنصات السابقة ضمن القرض الياباني، فضلا عن مشاريع مد انابيب جديدة وعمليات الصيانة الدورية.

وقال وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان للوزارة: اننا «نعمل على توفير البيئة المناسبة للعاملين الذين يحرصون على ادامة الصادرات النفطية»، يأتي ذلك عقب زيارة حطاب، لميناء البصرة النفطي السبت الماضي.

يذكر ان دول منظمة اوبك ودولا من خارجها توصلت الى اتفاق خفض الانتاج بدءا من مطلع شهر ايار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولارا للبرميل، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

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