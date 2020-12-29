توتر بين الميليشيات والحكومة العراقية ينذر بخطر حرب مشتعلة

2020/12/29 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة الحرة الليلة التهديدات المتصاعدة التي توجهها الميليشيات في العراق والتوتر بين الحكومة العراقية وهذه الميليشيات.

كما ناقشت الحكم القضائي السعودي على لجين الهذلول بالسجن لقرابة 6 سنوات.

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