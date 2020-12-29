لقاح أمريكي جديد ضد كورونا يدخل مرحلته الأخيرة

2020/12/29 | 04:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بدأت في الولايات المتحدة والمكسيك التجارب السريرية لتحديد فعالية وسلامة لقاح مضاد لكوفيد-19 من انتاج شركة “نوفافاكس” الأميركية، وفق ما أعلنت الإثنين “المعاهد الوطنية الأميركية للصحة”.كما تجري ايضا تجارب مماثلة على نفس اللقاح الذي يحمل اسم “ان في اكس-كوف 2373” في بريطانيا بمشاركة 15 الف متطوع.وستشمل […]

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