واتساب سيتوقف عن العمل بداية 2021 على هذه الهواتف

2020/12/29 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيؤدي تحديث تطبيق "واتساب" الجديد إلى منع تطبيق المراسلة الشهير من العمل على ملايين الهواتف اعتبارًا من 1 يناير 2021.

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