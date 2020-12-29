2020/12/29 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن قلقها حول الحكم بالسجن الذي صدر في السعودية بحق الناشطة لجين الهذلول، بينما كانت ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعهدت بموقف حازم في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعرب عن قلقها حول الحكم بسجن السعودية لجين الهذلول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعرب عن قلقها حول الحكم بسجن السعودية لجين الهذلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).