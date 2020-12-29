صحيفة تكشف دور ولي العهد في تحديد عقوبة لجين الهذلول

2020/12/29 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "العقوبة المخففة" ضد الناشطة السعودية لجين الهذلول، جاءت بناء على طلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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