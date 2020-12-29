التربية العراقية تصدر بيانا بخصوص دوام طلاب المدارس

2020/12/29 | 07:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الاسبوع، فيما وجهت المدارس بالالتزام بقرارات خلية الازمة للوقاية من انتشار فيروس كورو...

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