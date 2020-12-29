وزير الطاقة الايراني يزور بغداد اليوم

2020/12/29 | 07:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقوم وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة رضا اردكانيان بزيارة على راس وفد اقتصادي الى بغداد اليوم الث...

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