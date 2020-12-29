إنجاز 980 مشروعاً في نينوى خلال 2020

2020/12/29 | 07:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} بلغ عدد المشاريع التي انجزت خلال العام 2020 في عموم محافظة نينوى، 980 مشروعاً توزعت بين الخدمية والصحية والتربوية والاستثمارية.

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