المنافذ الحدودية: تطبيق الأتمتة عام 2021

2020/12/29 | 07:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تبدأ هيئة المنافذ الحدودية تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام اتمتة المعلومات والإجراءات الجمركية والضريبية عام 2021.

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