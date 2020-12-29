تشييع رمزي لشهداء ’قادة النصر’ والحشد في كربلاء المقدسة

2020/12/29 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الحشد الشعبي في العراق المواطنين للمشاركة الواسعة في تشييع رمزي بالذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر ومقاتلي الحشد في قضاء القائم وذلك في محافظة كر...

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