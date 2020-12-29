بسبب الدلاي لاما الجديد.. عقوبات أميركية على الصين

2020/12/29 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونا يجيز فرض عقوبات أميركية على أي مسؤول صيني يتدخل في عملية اختيار البوذيين في التيبت لزعيمهم الروحي الدالاي لاما المقبل.

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