محافظة بغداد: مدن سكنية ومستشفيات وتطوير مطار بغداد ضمن خطة 2021

2020/12/29 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت محافظة بغداد،الثلاثاء، عن أن خطة العام المقبل 2021 تتضمن انشاء مدن جديدة في أطراف العاصمة لامتصاص الزخم السكاني، وإكمال أربعة مستشفيات قيد الإنجاز حاليا، إلى جانب تطوير مطار بغداد الدولي وخدمات البنى التحتية للاقضية والنواحي.وقال النائب الاول لمحافظ بغداد علي احمد العيثاوي في حديث لصحيفة “الصباح” واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان المحافظة وضعت خطة ستراتيجية متكاملة عملت عليها خلال العام 2020، وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم تنفيذ خطوط شبكات المجاري والبنى التحتية في عدد من الاقضية والنواحي منها أقضية الحسينية والمحمودية واللطيفية والمدائن ونواحي الجسر، والمعامل والسعادة والكرامة، فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة لحزام بغداد.واضاف ان هناك مشاريع خدمية يتم العمل عليها منها مشروع مجاري حي المنتظر في مدينة الصدر، وتفعيل موضوع تحويل جنس الأراضي إلى سكنية، فضلا عن تقديم الخدمات في سبع قصور والكريعات. واشار العيثاوي الى اهتمام الحكومة بالمشاريع المتوسطة التي وصلت اعدادها الى اكثر من 700 مشروع خدمي واستثماري متوقف في العاصمة منذ العام 2014 بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن البعض منها تم انجازه خلال العام الحالي و البعض الاخر قيد الانجاز من المؤمل أن تنتهي في العام المقبل منها مشاريع الماء الصالح للشرب في ناحية الجسر بقضاء المدائن ومشروع ماء المحمودية المركزي، الى جانب تنفيذ مشروعي شبكة المجاري والماء الصالح للشرب في الطارمية الذي وصل الى نسبة انجاز متقدمة، إضافة الى اكساء اربع محلات سكنية وتنفيذ شبكة مجاري في ناحية اليوسفية وصلت نسبة انجازها الى 75 بالمئة.وذكر ان المحافظة تركز على انشاء اربعة مستشفيات جار العمل بها منها مستشفى الفضيلية ضمن قاطع ناحية بغداد الجديدة بسعة 200 سرير وصلت نسبة انجازه الى اكثر من 75 بالمئة كمرحلة ثانية، ومستشفى الشعب بسعة 200 سرير ايضا، و مشروع توسعة مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية بسعة 75 سريرا تجاوزت نسبة انجازه 75 بالمئة، ومستشفى الحرية بسعة 400 سرير، ويعد من المشاريع الستراتيجية الكبيرة وصلت نسبة انجازه الى اكثر من 45 بالمئة، مؤكدا ان المحافظة اعدت الخطط اللازمة من اجل عدم توقف العمل بها، فضلا عن انشاء مشاريع مراكز صحية تخصصية في جانبي الكرخ والرصافة.ونوه العيثاوي بوجود خطة لتطوير جانب السكن، من خلال فرز 10 آلاف قطعة سكنية في قضاء الحسينية وناحية النصر والسلام الواقعة في ابو غريب، حيث تم العمل على إزالة مطامر النفايات من القطع السكنية ليتسنى توزيعها بين المواطنين، الى جانب تطوير مشروع الاسكان، إذ لا يزال العمل قائماً على انشاء مدينتين منها علي الوردي بقضاء المدائن القريبة من المدينة الصناعية في ناحية النهروان، وطارق في أبو غريب.واشار الى وجود مشروع مهم وهو تطوير مطار بغداد الدولي من قبل محافظة بغداد، ويضم تطوير قاعة سامراء وسيتم افتتاحها في بداية العام المقبل 2021 ، الى جانب تطوير 6 جسور هوائية مرتبطة بين صالة المسافرين والطائرة تم تنفيذها من قبل شركة اسبانية مع استبدال الاحزمة المتحركة للحقائب،لافتا الى وجود مشاريع سكنية اخرى تابعة الى محافظة بغداد في سبع البور ومجمعين في ابو غريب والمحمودية، وهناك مشروع انشاء مدن جديدة في حزام بغداد وانشاء مجمعات سكنية او توزيع قطع اراض من اجل تقليل الزخم عن العاصمة بالتعاون مع وزارة الاعمار والاسكان مع لجان خاصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم استحصال الموافقات على قطعتين احداهما في مدينة طارق بالقرب من ناحية النصر والسلام في قضاء ابو غريب. وافصح عن وجود قطع سكنية اخرى بين قضاءي الطارمية والتاجي لانشاء مجمعات سكنية عمودية وافقية، وايضا في قضاء المحمودية بعد استحصال الموافقات لتخصيص قطعة ارض بانشاء مدينة جديدة، مؤكدا ان موازنة العام 2021 خالية من المشاريع الجديدة، اذ سيتم التركيز على تكملة المشاريع قيد الإنجاز.

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