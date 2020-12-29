تسوية أطول عملية لجوء سياسي في العالم .. داخل سفارة ايطالية

2020/12/29 | 08:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – رحبت إيطاليا الإثنين بقرار اثيوبيا السماح بخروج مسؤولين اثنين سابقين في نظام الرئيس السابق منغيستو هايلي ماريام من سفارتها في اديس ابابا احرار بعد أن أمضيا نحو ثلاثة عقود لاجئين سياسيين داخلها.وقال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في بيان إن القرار “يضع حدا لعلاقة طويلة”.واللاجئان […]

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