بولندا تبدأ بمحاكمة عراقيين أرسلا أموالا لتنظيم داعش

2020/12/29 | 08:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشرطة البولندية

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجهت السلطات البولندية، الاتهام لعراقيين اثنين هما أب وابنه بتمويل تنظيم داعش في العراق، وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية في العام 2016 عبر نظام "حوالة" للتحويلات المالية لتمويل عمليات عسكرية نفذت في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان لوكالة الأمن الداخلي في بولندا مساء أمس الاثنين، 28 كانون الأول 2020، بان "العراقيان أوقفا في حزيران الماضي، وسلمت اللائحة الاتهامية للمحكمة في 14 كانون الأول الجاري، حيث يواجه المتهمان في حال إدانتهما عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما".

وأوضحت الوكالة أن "المبالغ المالية مصدرها عائلات أعضاء في التنظيم تقيم في دول أوروبية أخرى تم تحويلها عبر نظام ويسترن يونيون إلى بولندا قبل إرسالها إلى العراق".

وأضافت أن "أحد اللذين حولت إليهم الأموال اعتنق الإسلام في العام 2011 والتحق بتنظيم داعش في سوريا وقتل في العراق في العام 2016".

وأشارت إلى ان "النيابة العامة أكدت ان زوجة الشخص الذي التحق بصفوف التنظيم مدانة بأنشطة إرهابية في ألمانيا".

ر.إ

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