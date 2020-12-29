2020/12/29 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت محافظة بغداد عن ان خطة العام المقبل 2021 تتضمن انشاء مدن جديدة في أطراف العاصمة لامتصاص الزخم السكاني، وإكمال أربعة مستشفيات قيد الإنجاز حاليا، إلى جانب تطوير مطار بغداد الدولي وخدمات البنى التحتية للاقضية والنواحي.وأوضح النائب الاول لمحافظ بغداد علي احمد العيثاوي لـلصحيفة شبه الرسمية ان المحافظة وضعت خطة ستراتيجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدن سكنية ومستشفيات وتطوير مطار بغداد ضمن خطة 2021 المركز الخبري الوطني.

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