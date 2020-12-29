الطقس: أجواء هادئة ليومين.. حالة جوية ’غاضمة’ تتجه نحو العراق

2020/12/29 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى استقرار في الأجواء اليوم وغداً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في إيضاح تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2020): إن "خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة خلال اليوم وغدا، مع غطاء من السحب خلال اليوم خصوصاً مناطق الجنوب"، مبيناً أن "الخرائط ترصد أيضا حالة جوية ضعيفة تبدأ من يوم الخميس، ولا تزال غير ثابتة حاليا، وتظهر معالمها قريبا".

وأضاف "أما الرياح، فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية على غرب البلاد".

وتابع، "وتستمر الأجواء الباردة في جميع المناطق، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة ابتداء من اليوم مع بقاء الأجواء الشتوية".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال اليوم:

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