العطافي: النفط تتحمل مسؤولية نقص الغاز لمحطات الطاقة بعد خفض الإنتاج

2020/12/29 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد النائب عن محافظة واسط عباس العطافي، ان وزارة النفط خفضت انتاج حقول الغاز بالمحافظة ماتسبب بتراجع تجهيز الطاقة، لافتا الى ان العراق قادر على انتاج الغاز بما يغطي حاجة محطات الكهرباء.

وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “الحقول المنتجة للغاز في واسط لم تتمكن من تغطية حاجة محطات الطاقة الموجودة في المحافظة، في وقت يمتلك العراق احتياطيات كبيرة من هذا الوقود”.

وأضاف ان “للعراق قدرة كبيرة على تغطية حاجة محطات الطاقة من الغاز الذي تحتاجه من اجل تشغيلها وتأمين تجهيز الكهرباء في البلاد”.

وأشار العطافي الى ان “تخفيض انتاج الغاز في حقول واسط جاء بقرار من وزارة النفط، وهو ماتسبب في ارباك بإنتاج الطاقة، ماجعل وزارة الكهرباء لاستيراد وقود الغاز من الخارج”.



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