واتساب 2021.. 3 تعديلات بارزة تنطلق في 8 شباط

2020/12/29 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من المتوقع أن يطرح تطبيق "واتساب" عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسب ما كشف موقع "ذا نيوز".

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