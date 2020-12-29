السفير الإيراني: لم نجعل العراق مكانا لتصفية الحسابات ولا نعرف من يستهدف السفارة الأمريكية

2020/12/29 | 08:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعشية ذكرى مقتل القائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أكد السفير الايراني في العراق، أن طهران لم تجعل العراق مكانًا لتصفية الحسابات.تطرق السفير إيرج مسجدي، مساء الاثنين في حوار مع برنامج “الابعاد”، الى قضية اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.وقال إيرج مسجدي: “علاقتنا مع حكومة الكاظمي بناءة وإيجابية …

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