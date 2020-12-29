المالية النيابية: الموازنة لم تصل البرلمان وللحكومة صلاحية توزيع الرواتب

2020/12/29 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، الثلاثاء، ان الموازنة لم تصل مجلس النواب بعد، لافتا الى ان مسألة توزيع الرواتب من صلاحية الحكومة.

وقال احمد لـ /المعلومة/، ان “اللجنة المالية النيابية لم تصلها الموازنة بشكل رسمي من الحكومة، ولاتوجد معلومات دقيقة عن وصولها الى رئاسة مجلس النواب من عدمها”.

وأضاف ان “التصويت على الموازنة في حال وصولها الى البرلمان سيعتمد على طبيعة ماتحتويه من بنود وفقرات، حيث قد يتأخر إقرارها او قد لايحتاج الى المزيد من الوقت”.

وأوضح أحمد، ان “مسألة صرف الرواتب للموظفين من صلاحيات الحكومة، ولا يرتبط بإقرار الموازنة لان القانون أتاح للحكومة صرف الرواتب وفق نظام 1 على 12 او ذهاب وزير المالية نحو الاقتراض وفقا للصلاحيات الممنوحة له”.



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