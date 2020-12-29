بعد تفاقم أزمة ساعات التجهيز.. البرلمان يعتزم استجواب وزير الكهرباء

2020/12/29 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

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شبكة الكهرباء

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد نواب بأن البرلمان يعتزم استجواب وزير الكهرباء، على خلفية تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية المشاكل في ملف الطاقة الكهربائية.

وذكرت النائبة عن تحالف "عراقيون" زهرة البجاري، في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020، انه "برغم الاموال الطائلة التي تصرف على دوائر الكهرباء في المحافظات لكن الوزارة لم تستطع ان تعالج المشكلة".

وأضافت انه "في الفترة المقبلة من عمل البرلمان ستجري استضافة واستجواب عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الكهرباء لتوضيح اسباب هذا التلكؤ الكبير في تجهيز الطاقة".

من جهة ثانية تحدث نواب عن وجود "تفاهم جديد" مع الجانب الايراني لتسديد جزء من الديون، مع صعوبة اكمال الربط الكهربائي في الوقت الحاضر مع السعودية.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد، إن "إيران قللت إرسال الغاز للعراق الى النصف بسبب الديون المتراكمة التي تقدر بأكثر من 5 تريليونات دينار ما ادى الى تقليل نسبة تجهيز الطاقة الكهربائية".

وتابع أنه "ينبغي على وزارة النفط تغيير ستراتيجيتها نحو صناعة النفط والغاز"، مبينا ان "الوزارة تتحدث فقط عن النفط وأهملت ملف الغاز".

ودعا محمد، الى "البدء بانتاج الغاز وعرض الحقول الى الاستثمار افضل من إحراقه يوميا من دون فائدة"، كاشفا عن "وجود تفاهم مع الجانب الايراني لتسديد بعض الديون، لا سيما ان الربط مع السعودية قد يتأخر".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، قد علق بشأن استيراد الكهرباء من تركيا بالقول إنه "لا صحة لتلك الانباء"، موضحا ان "استيراد الكهرباء من تركيا يحتاج إلى دراسة ووقت، وشبكة ربط مع الجانب التركي".

واشار الى أن "موضوع الربط سابق لأوانه ولا يمكن المباشرة بالمشروع في الوقـت الحالي".

وحملت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية المشاكل في ملف الطاقة الكهربائية، فيما أكدت وزارة الكهرباء أن الخطة الوقودية ستتكفل بمعالجة أزمة الطاقة.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كريم عفتان، إن "جميع المحطات الكهربائية المستوردة تعمل على جميع أنواع الوقود ومن ضمنها الغاز"، مبينا أن "الغاز المصاحب المحترق يفوق ما نستورده بعشرات المرات".

وبين، أن "مسؤولية تجهيز الوقود تقع على عاتق وزارة النفط، وهي مقصرة بذلك، مؤكدا أنه كان مخططا أن يصل الإنتاج الى 30 ألف ميكاواط في عام 2018."

من جهته، حمل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيار الحاصل بالطاقة، لافتا الى أن "وزارة الكهرباء غير جادة في معالجة مشاكل الطاقة".

وتابع ان "هناك أكثر من 1000 ميغاواط تستورد من الجانب الإيراني"، مؤكدا أن "الحكومة لم تبادر منذ 2013 باستثمار الغاز لمحطات الكهرباء".

وأشار الى أن "هناك فسادا هائلا في وزارة الكهرباء، مبينا أن وزارة الكهرباء لا تمتلك حلولا استراتيجية لمشكلة الطاقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، قد أكد في وقت سابق، أن "إيران لم تشعر الجانب العراقي بتقليل إطلاقات الغاز، مؤكدا فقدان 6552 ميغاواط من المنظومة الوطنية بسبب نقص الغاز"، مشيرا إلى ان "انحسار الغاز الإيراني أثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز".

ر.إ

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