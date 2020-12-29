التربية: دوام المدارس يوماً واحداً في الاسبوع

2020/12/29 | 08:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادوجه وزير التربية علي حميد الدليمي المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى.واكدت الوزارة في بيان صحفي حرصها التام على سلامة طلبتها، مبينة انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية …

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