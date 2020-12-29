هنية يجدد مطالبته للملك سلمان بالإفراج عن معتقلي “حماس”

2020/12/29 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليجدّد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، الإثنين، مطالبته للسعودية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين محتجزين لديها. وقال هنية في كلمة له بالمؤتمر السياسي السابع الإلكتروني لحركة “حماس”، إن الحركة تطالب من “خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين”.وتابع هنية أنه “لا يجوز بقاؤهم في السجون لأن لهم …

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