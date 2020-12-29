2020/12/29 | 08:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

أكد المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان الشارع العراقي قد ينفجر في أي لحظة جراء الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة، لافتا الى ان استمرار الوضع الراهن للصيف المقبل سيؤدي الى اسقاط الحكومة الحالية قبل اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة رفعت سعر صرف الدولار وارتفع معه كل ما موجود في السوق من سلع وبضائع ومواد غذائية”.

وأضاف ان “تصريح الكاظمي باتفاق جميع الأطراف السياسية على إجراءات الحكومة، سيقود الى حراك شعبي في الفترة المقبلة لاقالة الحكومة واجتثاث جميع الأحزاب الممسكة بالسلطة”.

وبين ان “الحصار الذي فرضته الحكومة قد يؤدي الى زوالها قبل اجراء الانتخابات المبكرة، خاصة ان الحكومة اتخذت إجراءات ولم توفر بدائل لراحة المواطن وكذلك الموظف، حيث من المرجح ان يحدث انفجارا في الشارع العراقي وخاصة لشريحة الموظفين بعد إقرار الموازنة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: انفجار وشيك للشارع العراقي بعد الحصار الاقتصادي المفروض عليه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: انفجار وشيك للشارع العراقي بعد الحصار الاقتصادي المفروض عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).