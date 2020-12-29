حاتم العراقي: الوطن حاضر في أغانينا وضميرنا

2020/12/29 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : سامر المشعل

سجل النجم حاتم العراقي حضوراً ابداعياً لافتاًفي الساحة الفنية خلال الآونة الاخيرة، فمازالت أغنيته التي اصدرها مؤخراً " حيل أحبك " تحصد النجاح، وتتخطى عتبة الخمسة ملايين مشاهدة، واعقبها باصدار البوم مواويل " حكاية شجن " من انتاج وتوزيع روتانا.

هذا النجاح جعلنا نبحر في قارب الفنان حاتم العراقي، لنتعرف عن كثب على البومه الجديد وتفرده باداء الموال العراقي وتأثيره في المستمع العربي، وما سيقدمه لجمهوره في العام المقبل في حديث خص به "الصباح"، معلناً عن مفاجآت أخرى ستظهر في الايام القليلة المقبلة.

وعن البوم " حكاية شجن " الذي صدر قبل ايام قال " يتكون الالبوم من خمسة مواويل من انتاج وتوزيع روتانا، ويتضمن الالبوم رسائل ومواضيع متعددة، على مستوى الموضوع هناك " الحب، الفراق، الحزن"، وهناك تنوع ايضا على مستوى الموسيقى واداء المواويل بمقامات مختلفة، شارك في كتابتها الشعراء حيدر الساعدي وعمار محمد وحسين الركابي.

مؤكداً مزج المشاعر الانسانية بحب الوطن وبهذا الخصوص يقول " الوطن في مقدمة مواضيعنا واغانينا، والوطن دائم الحضور في مشاعرنا واعمالنا هو بدمنا، وجذور الوطن مزروعة فينا، واحساس فراقنا للوطن جسدته في احد المواويل".

وعن أصداء الالبوم قال " اصداء الالبوم مفرحة جدا، وانا اتابع كل حرف يكتبه الجمهور ومن كل الفئات والاعمار، والمس حباً كبيراً لسماع الموال من حاتم العراقي، ومن يسمع المواويل، يجد أن هناك تحديثاً في طريقة تقديم الموال من خلال المقدمة والتوزيع والصولوهات التي اشترك فيها موسيقيون كبار هم: حسن فالح، صادق جعفر، وهيثم سعدون، بالاضافة الى الموزع الموسيقي نور هاشم.

تفرد الفنان حاتم العراقي في تقديمه للموال العراقي، وطبع له بصمة مميزة في ساحة الغناء العربي، الامر الذي دفعه الى أن يطرح للمرة الثانية البوماً كاملاً من المواويل، وعن قوة تأثير الموال العراقي في المستمع العربي، يقول الفنان حاتم العراقي " يبقى الموال بصمة في الغناء العراقي يواكب اغانينا وليس موضة تنتهي بوقت معين، والمستمع في كل مكان يحب أن يسمع الموال في الجلسات والحفلات يطلب منا غناء الموال".

ويشير العراقي الى أن الاغنية تأثرت بالتوزيع والحداثة وتغير الكثير من ملامحها، الا أن الموال العراقي ظل محافظا على هويته وقالبه، وهو يمثل اصالة وتاريخ الفن العراقي.

وعد الفنان حاتم العراقي جمهوره بمفاجآت اخرى ستظهر في الايام القليلة لمقبلة منها تصوير أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب، وجلسات غنائية، ومفاجآت اخرى لم يفصح عنها.

وفي ختام حديثنا مع النجم حاتم العراقي تمنى في العام الجديد أن يعم السلام والحب والخير في العراق والعالم أجمع.

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