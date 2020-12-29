التربية تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية تنفيذ وثيقة التعليم المساوي والدامج

2020/12/29 | 09:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقدت وزارة التربية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية تنفيذ وثيقة الاطار العام لتطوير التعليم المساوي والدامج من أجل النهوض في قدرات النظام التعليمي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور مدير عام الاعداد والتدريب ومدير الجودة ومدير المجلس الثقافي البريطاني وكذلك ممثل عن (الاشراف التربوي، الامتحانات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الصحة) وعدداً من المشرفين …

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