اقتصادي: أسعار النفط في الموازنة بلغت ذروتها بعد انخفاض قيمة الدينار امام الدولار

2020/12/29 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الثلاثاء، ان أسعار النفط بلغت ذروتها في موازنة 2021، بعد قيام الحكومة بتخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار، لافتا الى ان الأسعار القديمة للنفط ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل بعد تخفيض سعر الدينار.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة كانت قد وضعت سعر برميل النفط في موازنة 2019 عند الـ 45 دولارا للبرميل عندما كان الدولار يعادل 1200 دينار”.

وأضاف ان “إجراءات الحكومة جعلت الدولار الواحد يعادل 1450 دينار، وبالتالي فأن الحكومة ستربح 250 دينار في الدولار، حيث ان برميل النفط الذي حدد بـ 43 دولار في موازنة 2021 قد ارتفع عن السعر السابق له بحدود الـ 20 دولاراً بعد تخفيض قيمة الدينار امام الدولار”.

وأوضح التميمي، ان “سعر برميل النفط في موازنة 2021 قد بلغ ذروته، وبالتالي فأن هذا الارتفاع يجب ان يغطي عجز الموازنة ويغطي النفقات، خاصة مع فرض الضرائب على الرواتب وتقليص بعض النفقات”.



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