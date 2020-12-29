محافظة بغداد: مدن جديدة في أطراف العاصمة ضمن موازنة 2021

2020/12/29 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة بـغـداد، الثلاثاء، تضمين إنشاء مدن جديدة في أطراف العاصمة في خطة الــعــام المـقـبـل 2021، وذلك لامتصاص الزخم السكاني.

وأوضــح الـنـائـب الأول لمـحـافـظ بـغـداد علي أحـمـد الـعـيـثـاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (29 كانون الأول 2020)، أن "المـحـافـظـة وضـعـت خـطـة ستراتيجية مـتـكـامـلـة عـمـلـت عـلـيـهـا خــلال الـعـام2020، بـحـسـب تــوجــيــهــات رئـيـس مـجـلـس الـــــوزراء لـتـقـديـم الــخــدمــات للمواطنين، إذ تم تنفيذ خطوط شبكات المـجـاري والبنى التحتية في عـدد من الاقــضــيــة والــنــواحــي، مـنـهـا اقـضـيـة الـحـسـيـنـيـة والمــحــمــوديــة والـلـطـيـفـيـة والمــدائــن ونــواحــي الـجـسـر، والمـعـامـل والسعادة والكرامة، فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة لحزام بغداد".

وأضـــاف، أن "هـنـاك مـشـاريـع خـدمـيـة يـجـري الـعـمـل عـلـيـهـا، مـنـهـا مـشـروع مـــجـــاري حـــي المــنــتــظــر فـــي مـديـنـة الــصــدر، وتـفـعـيـل مــوضــوع تـحـويـل جنس الأراضـــي إلــى سكنية، فضلا عن تقديم الخدمات في سبع قصور والكريعات.

وأشـار العيثاوي، إلى "اهتمام الحكومة بـالمـشـاريـع المـتـوسـطـة الــتــي وصـلـت اعــدادهــا إلــى أكـثـر مـن 700 مـشـروع خــدمــي واســتــثــمــاري مــتــوقــف فـي العاصمة منذ العام 2014 بسبب قلة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة، لـكـن الـبـعـض منها تـم انـجـازه خــلال الـعـام الحالي والأخـرى قيد الانجاز، ومن المؤمل أن تنتهي في العام المقبل، منها مشاريع المــــاء الــصــالــح لــلــشــرب فـــي نـاحـيـة الجسر بقضاء المـدائـن ومـشـروع ماء المحمودية المركزي".

وذكر، أن "المحافظة تركز على انشاء اربعة مستشفيات يـجـري العمل فيها، منها مستشفى الفضيلية ضمن قـاطـع ناحية بغداد الــجــديــدة بـسـعـة 200 ســريــر، وقــد وصـلـت نـسـبـة انــجــازه إلــى أكـثـر من 75 بالمئة كمرحلة ثانية، ومستشفى الـشـعـب بـسـعـة 200 ســريــر ايـضـا، ومشروع توسعة مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية بسعة 75 سريرا، وتــجــاوزت نـسـبـة انــجــازه 75 بـالمـئـة، ومستشفى الحرية بسعة 400 سرير".

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