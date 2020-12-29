التربية تؤكد اهتمامها بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة

2020/12/29 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت وزارة التربية ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية تنفيذ وثيقة الاطار العام لتطوير التعليم المساوي والدامج من أجل النهوض في قدرات النظام التعليمي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، بحضور مدير عام الاعداد والتدريب ومدير الجودة ومدير المجلس الثقافي البريطاني وكذلك ممثل عن (الاشراف التربوي ، الامتحانات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة الصحة) وعدداً من المشرفين المهتمين بهذا الجانب .

وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان “الاجتماع الذي ترأسهُ مستشار الوزارة الدكتور علي الزبيدي ناقش في جدول اعماله وثيقة لجنة التربية الخاصة التي تتضمن محاور عديدة تخص الاطار العام للتعليم المساوي والدامج لشريحة ذوي الاعاقة”.

وأضاف ان “وزارة التربية ومنذ نشأتها تسعى للنهوض بالعملية التربوية وتحسين نوعية التعليم باعتباره حق واجب تنفيذه وتعمل جاهدة على توفير بيئة ملائمة من بنى تحتية ومستلزمات اساسية لتطبيق مشروع يخدم شريحة مهمة من التلاميذ من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.

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