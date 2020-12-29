2020/12/29 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، ضبط ثلاث شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيأة في بيان أن “الهياة تعلن عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط ثلاث شاحنات عند الطريق الرابط ( دهوك / نينوى) محملة (زيت محركات و دراجات هوائية مستعملة و رمان مستورد ) مخالفة للضوابط و التعليمات”.

وبينت انه “تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.

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