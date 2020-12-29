2020/12/29 | 09:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى وزير الطاقه الايراني، رضا اردكانيان وزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي حنتوش اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء.وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة الايرانية ان اردكانيان سيبحث مع المسؤولين العراقيين حول التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين المقرر عقده قريبا في طهران.وسيتباحث وزير الطاقة الايراني …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع ازمة وقود الكهرباء.. وزير الطاقة الايراني يبدأ لقاءاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع ازمة وقود الكهرباء.. وزير الطاقة الايراني يبدأ لقاءاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).