وزير الطاقة الايراني يبدأ لقاءاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد

2020/12/29 | 09:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الطاقه الايراني، رضا اردكانيان وزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي حنتوش اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الطا...

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