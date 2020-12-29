2020/12/29 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن إطلاق صاروخ النقل الروسي Soyuz-ST-A وعلى متنه القمر العسكري الفرنسي CSO-2 قد تأجل ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال المصدر، “لقد تأجل إطلاق صاروخ النقل Soyuz-ST-A وعلى متنه القمر الصناعي العسكري الفرنسي لمدة يوم بسبب الرياح غير المواتية”.وكان من المقرر إطلاق الصاروخ مع وحدة التعجيل “فريغات-إم” يوم 28 ديسمبر 2020 في الساعة 19.42 بتوقيت موسكو.وتجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر إطلاق القمر CSO-2 في شهر أبريل الماضي، ولكن عملية الإطلاق تأجلت بسبب اكتشاف مشكلة في وحدة التعجيل “فريغات-إم” ومن ثم غلق مطار كورو الفضائي، بسبب انتشار جائحة “كوفيد-19”.والقمر الصناعي CSO-2 المخصص للاستكشاف البصري الالكتروني، يعود لوزارة الدفاع الفرنسية، وسوف يعمل إلى جانب القمر الصناعي الفرنسي CSO-1، الذي أطلق من مطار كورو الفضائي بواسطة صاروخ النقل الروسي “سويوز”.وسيحل القمران محل Helios 2A و 2B Helios اللذين أطلقا عامي 2004 و2009.ويذكر أنه منذ عام 2011 جرت 24 عملية إطلاق لصواريخ النقل الروسية “سويوز” من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، كانت جميعها ناجحة باستثناء إطلاق القمر الصناعي Galileo الذي لم يبلغ مداره المقرر بسبب خلل في وحدة التعجيل “فريغات”.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا : تأجيل إطلاق “سويوز” من مطار كورو الفضائي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا : تأجيل إطلاق “سويوز” من مطار كورو الفضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).