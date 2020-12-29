البرلمان يعتزم استجواب وزير الكهرباء بسبب ازمة الكهرباء

2020/12/29 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد نواب بأن البرلمان يعتزم استجواب وزير الكهرباء، على خلفية تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية المشاكل في ملف الطاقة الكهربائية.وذكرت النائبة عن تحالف “عراقيون” زهرة البجاري، في تصريح لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020، …

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