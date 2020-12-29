2020/12/29 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الناصرية

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل ناشط مدني في المحافظة بعبوة صوتية.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "عبوة صوتية، انفجرت في وقت مبكر من صباح اليوم، على منزل الناشط المدني في احتجاجات ذي قار، كاظم حسين في وسط الناصرية".

وأضاف، أن "العبوة تركت أضرارا مادية فقط في منزل الناشط، دون وجود إصابات بشرية".

يذكر أن محافظة ذي قار، تشهد بين فترة وأخرى، عمليات استهداف مسلح وبعبوات تفجير لمنازل ناشطين في احتجاجات المحافظة.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل ناشط بعبوة وسط الناصرية (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل ناشط بعبوة وسط الناصرية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).